زيارة "عمل وأخوة".. رئيس الجزائر يصل إلى مصر غدًا

الجزائر - (د ب أ)

قالت الرئاسة الجزائرية إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، سيقوم بزيارة "عمل وأخوة" إلى جمهورية مصر العربية غدًا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء.

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية في البيان المقتضب الذي نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" اليوم الأحد، فحوى زيارة تبون، إلى مصر، لكن بعض المصادر ربطتها بالقمة العربية المقررة في الجزائر العام الحالي، فضلا عن الأزمة الليبية والوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل.

كان وزير الخارجية الجزائر رمطان لعمامرة، زار مصر الاثنين الماضي واجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسلم لعمامرة الرئيس السيسي رسالة من تبون الذي أعرب فيها عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس المصري خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك.

وتعد زيارة تبون إلى مصر، الثانية له إلى بلد عربي، بعد تلك التي قام بها إلى تونس منتصف الشهر الماضي والتي شهدت التوقيع على 24 اتفاقية تعاون.