زيارة "عمل وأخوة".. رئيس الجزائر يصل إلى مصر غدًا

09:06 م الأحد 23 يناير 2022
زيارة "عمل وأخوة".. رئيس الجزائر يصل إلى مصر غدًا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الجزائر - (د ب أ)

قالت الرئاسة الجزائرية إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، سيقوم بزيارة "عمل وأخوة" إلى جمهورية مصر العربية غدًا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء.

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية في البيان المقتضب الذي نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" اليوم الأحد، فحوى زيارة تبون، إلى مصر، لكن بعض المصادر ربطتها بالقمة العربية المقررة في الجزائر العام الحالي، فضلا عن الأزمة الليبية والوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل.

كان وزير الخارجية الجزائر رمطان لعمامرة، زار مصر الاثنين الماضي واجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسلم لعمامرة الرئيس السيسي رسالة من تبون الذي أعرب فيها عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس المصري خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك.

وتعد زيارة تبون إلى مصر، الثانية له إلى بلد عربي، بعد تلك التي قام بها إلى تونس منتصف الشهر الماضي والتي شهدت التوقيع على 24 اتفاقية تعاون.

عبد المجيد تبون الجزائر مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1569

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

1703

متعافون اليوم

408495

إجمالي الإصابات

22330

إجمالي الوفيات

342762

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. تونس 0 - 0 نيجيريا.. كأس أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا