شعبية ماكرون تتراجع إلى 37% مع اقتراب الانتخابات الفرنسية

04:50 م الأحد 23 يناير 2022
شعبية ماكرون تتراجع إلى 37% مع اقتراب الانتخابات الفرنسية

إيمانويل ماكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ):

تراجعت نسبة تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في البلاد.

وجاء في نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيفوب لصالح صحيفة جورنال دو ديمانش نُشرت اليوم الأحد أن نسبة تأييد ماكرون تراجعت إلى 37% في يناير مقابل 41% قبل شهر واحد، بينما ارتفعت نسبة المعارضة ضده إلى 60% .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا هو أكبر انخفاض في نسبة التأييد في هذه الاستطلاعات منذ مارس الماضي.

وأعرب 7% فقط ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم الشديد عن ماكرون، مقابل 30% أعربوا عن الاستياء الشديد. وجاءت نسبة التأييد مماثلة لمستويات الربيع الماضي.

واستطلعت مؤسسة إيفوب آراء 1952 شخصا عبر الإنترنت وعبر الهاتف في الفترة من 14 إلى 20 يناير. وأعلنت أن هامش الخطأ هو 2ر2 نقطة مئوية بالزيادة أو النقصان.

ولا يزال تصنيف ماكرون أعلى من سلفيه فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي في الوقت نفسه عند اقتراب نهاية ولايتيهما. وينظر إلى ماكرون، الذي لم يعلن رسميا بعد عن محاولته لإعادة انتخابه، على أنه متقدما على خصومه المحتملين في استطلاعات الرأي حول التصويت في الجولة الأولى.

إيمانويل ماكرون الانتخابات الفرنسية فرنسا مؤسسة إيفوب استطلاع رأي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1569

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

1703

متعافون اليوم

408495

إجمالي الإصابات

22330

إجمالي الوفيات

342762

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا