ألمانيا: ليس لدينا مشروع قانون للتطعيم الإجباري ضد كورونا

(دويتشه فيله)

صرح وزير الصحة الألماني بأن "الأطباء غير ملزمين بحث الناس على التطعيم" ضد كورونا، نفى وزير المالية أن يكون لدى حكومة المستشار شولتس "مشروع قانون" لتطبيق التطعيم الإجباري. في غضون ذلك، تظاهر الآلاف ضد تدابير كورونا.

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن الحكومة ليس لديها "مشروع قانون صريح" لتطبيق التطعيم الإجباري ضد كورونا.

وخلال مؤتمر افتراضي لفرع حزبه الديمقراطي الحر في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قال ليندنر ،اليوم السبت، إن هذه القضية الخلافية مطروحة أمام البرلمان مشيرا إلى أنه عندما يرى خصوم التطعيم الإجباري أن هذه القضية لن يتم حسمها ببساطة عبر أغلبية حكومية ولكن عبر موازنة دقيقة بين الإيجابيات والسلبيات فإن ذلك سيكون له "تأثير مرضٍ على المجتمع بوجه عام".

وانتقد ليندنر مطالبة حزبي التحالف المسيحي لائتلاف "إشارة المرور" الحاكم بطرح مشروع قانون للتطعيم الإجباري وقال إن حزبه لن ينضم إلى هذه المطالبة "فهي ليست قضية تخص الائتلاف بشكل صريح". وتحدث كذلك عن وجود مواقف شديدة التباين من تأييد التطعيم الإجباري العام مرورا بوضع حد أقصى للسن بالنسبة لمن سيتم تطبيق هذا التطعيم عليهم وصولا إلى رفض التطعيم الإجباري. وأوضح ليندنر أن هذا هو السبب في تشوقه لمتابعة "المناقشة التوجيهية" التي سيجريها البرلمان حول هذا الموضوع في الأسبوع المقبل.

وزير الصحة: الأطباء غير ملزمين بحث الناس على التطعيم

ومن جانبها ذكرت صحيفة راينيشه بوست الألمانية اليوم السبت أن وزير الصحة كارل لاوترباخ لا يتوقع أن تكون الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلزامية ما دام الشخص قد حصل على جرعة ثالثة من اللقاح، وذلك في حال ما قررت البلاد جعل التطعيم إجباريا.

وقال الوزير للصحيفة "أي شخص حصل على ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا اليوم أو في المستقبل فهو يتمتع بتحصين أساسي جيد. الجرعات الثلاث حاليا ستكون كافية في حال أصبح التطعيم إلزاميا".

وأضاف أن الحكومة الألمانية تعمل على "ضرورة تقديم دليل على التطعيم" بدلا من الحث على التطعيم. وقال للصحيفة "الأطباء غير ملزمين بحث الناس على التطعيم" في إشارة إلى رد فعل أطباء الرعاية الصحية العامة الذين يعارضون تطبيق التطعيم الإجباري في ممارساتهم.

مظاهرات ضد تدابير كورونا

ومن جانب آخر، تظاهر آلاف الأشخاص في ألمانيا اليوم السبت احتجاجا على تدابير كورونا والتطعيمات الإجبارية، المخطط لها.

ففي مدينة شفيرين شمالي البلاد قالت الشرطة إن نحو 1100 شخص شاركوا في مظاهرة نظمت بناء على دعوة للاحتشاد، كما قالت الشرطة أيضا إن أكثر من ألف شخص تظاهروا أيضا بشكل سلمي ضد سياسة الحكومة لمكافحة كورونا في كل من مدينة شتوتغارت في ولاية بادن فورتمبرغ جنوب غربي البلاد ومدينة أوفنباخ في ولاية هيسن وسط ألمانيا.

ونظم المتظاهرون في شتوتغارت وقفة احتجاجية أمام مبنى إذاعة وتلفزيون جنوب غرب ألمانيا، وانتقدوا التغطية الإعلامية لوباء كورونا. وقال شاهد عيان إن المتظاهرين رددوا مرارا هتافات مثل "صحافة كاذبة" و "نحن الشعب".

وطلبت الشرطة من المتظاهرين ارتداء الكمامات. وبحسب تصريحاتهم ذكر أفراد الشرطة أنهم تدخلوا في حالتين في مدينة شفيرين، حيث أصدرت الشرطة في إحداها قرارا بمغادرة المكان بحق رجل وجه سبابا لحوالي ثلاثين شخصا آخرين كانوا يتظاهرون تأييدا لإجراءات كورونا.

أما مظاهرة أوفنباخ فكانت سلمية في البداية، وقدرت الشرطة عدد المشاركين فيها بنحو 1200 شخص، كما تجمع قرابة 300 شخص في مظاهرة مضادة.