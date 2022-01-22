مقتل 7 أشخاص بانفجار في مدينة هيرات غرب أفغانستان

كابول - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم إثر انفجار في ولاية هيرات غربي أفغانستان، حسبما قال مصدر بمستشفى في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت.

وقال الطبيب عارف جلالي، مدير مستشفى هيرات الإقليمي إن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع في الحي 12 بمدينة حيرات، الذي يعتبر منطقة شيعية.

وأضاف أن معظم الضحايا الذين تم نقلهم إلى المستشفى من النساء.

وكشف محمود شاه رسولي، المتحدث باسم الشرطة الإقليمية أن قنبلة مزروعة في شاحنة صغيرة انفجرت.

وذكر المسؤول بالشرطة أن فريقا توجه إلى موقع الانفجار لإجراء مزيد من التحقيقات، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جماعة على الفور عن مسؤوليتها عن الانفجار.

ويعد زرع القنابل في أسفل السيارات تكتيكًا قديمًا لحركة طالبان، التي تحكم أفغانستان الآن، وكانت تستخدمه ضد مسؤولين في الحكومة السابقة وأفغان بارزين آخرين. واستخدم تنظيم داعش نفس التكتيك ضد الشيعة في البلاد.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العديد من الهجمات منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي. وتستهدف طالبان بدورها تنظيم داعش عن طريق مهاجمة مخابئهم.

وتتنازع الحركتان المتطرفتان منذ ظهور تنظيم داعش في أفغانستان في مطلع عام 2015.