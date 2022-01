جبل جليدي عملاق يذوب مطلقًا كمية هائلة من المياه العذبة في المحيط

(دويتشه فيله)

تابع العلماء مسيرة الجبل الجليدي A68A منذ انفصاله عن القارة المتجمدة الجنوبية وحتى ذوبانه، مطلقاً نحو 152 مليار طن من المياه العذبة. درس العلماء تأثيرات هذه الكميات من المياه العذبة على النظم البيئية التي مر بها الجبل.

التقطت الأقمار الاصطناعية صوراً مثيرة لجبل جليدي ضخم أطلق عليه اسم A68A خلال مراحل ذوبانه.

وانفصل الجبل الجليدي عن الجرف الجليدي المعروف باسم لارسن-سي في شبه جزيرة أنتاركتيكا وبدأ في الذوبان على مدار ثلاثة أشهر مطلقاً نحو 152 مليار طن من المياه العذبة - أي ما يعادل 20 ضعف حجم بحيرة لوخ نيس الشهيرة أو 61 مليون حمام سباحة أوليمبي، وفقا لدراسة حديثة.

وبدأ الجبل الجليدي رحلته الملحمية التي استمرت ثلاث سنوات ونصف قطع فيها 4000 كيلومتر عبر المحيط الجنوبي. تبلغ مساحة الجبل نحو 5719 كيلومترًا مربعًا - أي ربع مساحة ويلز - ليصبح سادس أكبر جبل جليدي على الأرض.

وبنهاية عام 2020 ، حظي الجبل باهتمام واسع النطاق حيث اقترب للغاية وبشكل مقلق من جورجيا الجنوبية، ما أثار مخاوف من أضرار قد تلحق بالنظام البيئي الهش للجزيرة بسبب الجبل الجليدي، بحسب ما نشر موقع "فيز.اورغ".

استخدم باحثون من مركز المراقبة والنمذجة القطبية (CPOM) ومركز مسح القطب الجنوبي البريطاني (BAS) قياسات حصلوا عليها من خلال الأقمار الصناعية لرسم خريطة لجبل الجليد الضخم وتابعوا من خلالها تغير سُمكه خلال دورة حياته بعد انفصاله عن القارة المتجمدة الجنوبية.

Scientists have found that 'mega iceberg' #A68a released a huge amount of fresh water as it melted around the sub-Antarctic island of South Georgia. https://t.co/PohLwGn2t8 pic.twitter.com/DBQMxW60yW

وأظهر الباحثون في الدراسة أن الجبل قد ذاب بدرجة كافية أثناء انجرافه ما منع حدوث تلفيات لقاع البحر حول جورجيا الجنوبية. ومع ذلك ، كان أحد الآثار الجانبية للذوبان هو إطلاق 152 مليار طن من المياه العذبة على مقربة شديدة من الجزيرة - وهو اضطراب يمكن أن يكون له تأثير عميق على الموائل البحرية للجزيرة والتي تعيش الكائنات الحية والبحرية على شواطئها في المياه المالحة.

وخشي العلماء أيضاً أن تتسبب قاعدة الجبل الجليدي في مقتل الحيوانات البحرية أو أن يتسبب في تغير تيارات المحيط ما يؤدي لتغير طرق بحث الكائنات عن مصادر غذائها.

وتكشف الدراسة الجديدة أن الجبل اصطدم بقاع البحر لفترة وجيزة فقط لم تؤثر كثيراً على النظام البيئي للمنطقة. وبحلول الوقت الذي وصل فيه الجبل إلى المياه الضحلة حول جورجيا الجنوبية، تقلص عرض الجبل الجليدي إلى 141 مترًا تحت سطح المحيط، وهي منطقة ضحلة بما يكفي لتجنب الاصطدام بقاع البحر الذي يبلغ عمقه حوالي 150 مترًا.

152 billion tonnes of fresh water was released when the megaberg A68A melted near South Georgia.



Research conducted by the University, @CPOM_news, @esa and @BAS_News used advanced satellite measurements to monitor the iceberg’s progress.https://t.co/J2pK3WdkSW pic.twitter.com/G6hZhtZFUQ