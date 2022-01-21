مقتل جندي من قوات الدعم السريع في هجوم مسلح بدارفور

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، مقتل جندي وإصابة ضابطين في هجوم مسلح في دارفور.

وذكرت قوات الدعم السريع - في بيان، اليوم الجمعة - أن "سيارة تتبع لقوات الدعم السريع (متحرك "قوة" درع السلام) قادمة من مدينة نيالا (عاصمة جنوب دارفور)، في طريقها إلى الفاشر (عاصمة شمال دارفور)، تعرضت لكمين مسلح توفي على إثره جندي وأصيب ضابطان برتبة نقيب وملازم بإصابات بالغة".

وأوضحت أن اللواء النور أحمد آدم قائد "متحرك درع السلام" والعميد جدو حمدان قائد قطاع شمال دارفور، زارا الضابطين الجريحين، ووقفوا على تفاصيل الحادث.