مقتل جندي من قوات الدعم السريع في هجوم مسلح بدارفور

05:02 م الجمعة 21 يناير 2022
مقتل جندي من قوات الدعم السريع في هجوم مسلح بدارفور

قوات الدعم السريع

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الخرطوم - أ ش أ

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، مقتل جندي وإصابة ضابطين في هجوم مسلح في دارفور.

وذكرت قوات الدعم السريع - في بيان، اليوم الجمعة - أن "سيارة تتبع لقوات الدعم السريع (متحرك "قوة" درع السلام) قادمة من مدينة نيالا (عاصمة جنوب دارفور)، في طريقها إلى الفاشر (عاصمة شمال دارفور)، تعرضت لكمين مسلح توفي على إثره جندي وأصيب ضابطان برتبة نقيب وملازم بإصابات بالغة".

وأوضحت أن اللواء النور أحمد آدم قائد "متحرك درع السلام" والعميد جدو حمدان قائد قطاع شمال دارفور، زارا الضابطين الجريحين، ووقفوا على تفاصيل الحادث.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الدعم السريع السودان هجوم مسلح دارفور

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