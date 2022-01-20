الإمارات: صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في هجوم أبوظبي

وكالات:

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة إن صواريخ كروز وصواريخ باليستية استخدمت إلى جانب طائرات مسيرة في الهجوم الذي وقع، الإثنين، على الإمارات وإنه تم اعتراض عدد منها، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها الإمارات، إن صواريخ استخدمت في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين في أبوظبي والمرة الأولى التي تعلن فيها اعتراض بعض الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وفق ما نقلت قناة الغد الإخبارية.

أعلنت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران عن تنفيذها الهجوم بخمسة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة.

وقالت شرطة أبوظبي إنها عثرت على أجزاء من طائرات صغيرة يمكن أن تكون طائرات مسيرة.

وقال يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن في ندوة عبر الإنترنت استضافها المعهد اليهودي لأمن أمريكا الوطني “استهدفت عدة هجمات مواقع مدنية في الإمارات بمزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وتم اعتراض عدد منها".

وردا على الهجوم قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إن إدارته تدرس إعادة توصيفها لميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.

وكانت الإدارة قد ألغت هذا التوصيف في أواخر فبراير الماضي. وتطالب الإمارات بإعادته.