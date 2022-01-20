موسكو تندد بتصريحات بايدن حول كييف: "مزعزعة للوضع"

وكالات:

نددت روسيا، الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول أوكرانيا، والتي توعد بها موسكو برد "قاس" في حال هاجمت الأولى.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، الخميس، إن "التصريحات تتكرر على الدوام ولا تساهم في تهدئة التوتر الحالي بل إنها قد تساهم في زعزعة الوضع".

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، في برلين محادثات مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حول الأزمة الروسية الأوكرانية لتجنب أن تتحول إلى نزاع مسلح.

ولا يزال وزير الخارجية الأمريكي يأمل في إيجاد مخرج دبلوماسي للتوتر المتصاعد بين كييف وموسكو التي نشرت آلاف الجنود عند الحدود مع أوكرانيا، وفق "فرانس برس".

وخلال لقاء اليوم مع نظيره الفرنسي ونظيرته الألمانية فضلا عن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، سيحرص بلينكن على الحصول على دعم أوروبي في مواجهة روسيا.