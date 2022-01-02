حمدوك: الاتفاق السياسي مع البرهان كان محاولة لإنقاذ الفترة الانتقالية بالسودان

10:31 م الأحد 02 يناير 2022
حمدوك: الاتفاق السياسي مع البرهان كان محاولة لإنقاذ الفترة الانتقالية بالسودان

عبد الله حمدوك

وكالات:
أكد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، أن الاتفاق السياسي الذي تم إبرامه مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لم يكن إلا محاولة لإنقاذ الفترة الانتقالية في البلاد، والوصول إلى السلام، وإنقاذ الاقتصاد.

وأوضح في خطاب متلفز، اليوم الأحد أنه "كان من المأمول إعفاء السودان من ديونه الخارجية، وكان النهج الدائم هو الحوار والتوافق في بعض القضايا".
وتابع أن "قبولي التكليف كان على أرضية دستورية، وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، ولكنه لم يصمد".
وتابع أن "خارطة طريق جاءت في أكتوبر 2021، لوقف التصعيد بين مختلف الأطراف، وإعلاء مصلحة الوطن على كل مصلحة، ثم تلتها مبادرة خلية الأزمة في نوفمبر الماضي، الداعية لإجراء حوار بين كافة مكونات الوطن، ولكنها ذهبت أدراج الرياح".

وأكد حمدوك، أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كبرى، أهمها الفساد والديون التي تجاوزت 60 مليار دولا، والعديد من الصعاب.
وأضاف أن "الحكومة السودانية الانتقالية، تعاملت مع هذه التحديات منذ اليوم الأول، وبعد جهد جماعي، تم تحقيق بعض الانجازات، منها اتفاق سلام جوبا.".

عبد الله حمدوك السودان عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني

الخبر التالى:

حمدوك: السودان يمر بمنعطف خطير قد يهدد البلاد كليا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأرصاد: استمرار تكون السحب الممطرة على الإسكندرية وشمال الدلتا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا