9 ساعات لإخماده.. رجال الإطفاء يسيطرون على حريق بالبرلمان الجنوب أفريقي

06:49 م الأحد 02 يناير 2022
9 ساعات لإخماده.. رجال الإطفاء يسيطرون على حريق بالبرلمان الجنوب أفريقي

حريق بالبرلمان الجنوب أفريقي

كيب تاون - (د ب أ)

استغرق رجال الإطفاء أكثر من 9 ساعات لإخماد حريق نشب في الدائرة البرلمانية لجنوب أفريقيا في كيب تاون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن أضرار واسعة النطاق بمباني المجلس التشريعي.

وخرجت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الأسطح واستمرت لوقت طويل من اليوم وتم إغلاق الشوارع المحيطة أمام حركة المرور. وكان المجمع غير مأهول بسبب العطلة البرلمانية التي بدأت منذ العاشر من ديسمبر. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ووصف الرئيس سيريل رامافوزا الحريق بأنه "نكسة فظيعة" للبلاد وقال إن أنظمة إطفاء الحريق في البرلمان لا تعمل كما كان يفترض.

وذكرت رئيسة البرلمان نوسيفى مابيسا نكاكولا إن تقييم الحجم الكامل للأضرار ما زال جاريا.

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