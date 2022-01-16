حركة "الشباب" الإرهابية تتبنى محاولة اغتيال متحدث حكومة الصومال

وكالات:

أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المتحدث باسم الحكومة الصومالية، الأحد.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، قد نجا من محاولة اغتيال بتفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو.

ووفقا لموقع "غاروي" الإخباري المحلي، "استهدف مفجر انتحاري سيارة تقل المتحدث باسم الحكومة في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي".

ونقل الموقع عن الشرطة قولها إن "المتحدث الحكومي قد أصيب في الهجوم".

ولاحقا، أفاد الموقع بأن حركة "الشباب" المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.