دراسة: أوميكرون يسبب حالة مرضية أقل خطورة من دلتا

جوهانسبرج - (د ب أ):

خلصت دراسة أجراها باحثون في مقاطعة ويسترن كيب بجنوب أفريقيا إلى أن متحور فيروس كورونا "أوميكرون" يسبب حالة مرضية أقل خطورة من متحور "دلتا"، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس أو الأشخاص الذين لم يصابوا سابقا بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس.

وقارنت الدراسة بين 11 ألفا و 609 مرضى أصيبوا خلال الموجات الثلاث الأولى من العدوى، والتي كان آخرها موجة متغير دلتا، و 5144 مريضا التقطوا الفيروس خلال الموجة الأحدث من الإصابات بمتحور بأوميكرون.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نتائج هذه الدراسة تضيف إلى الأدلة المتزايدة بأن متحور أوميكرون الأسرع انتشارا ربما يكون الأقل فتكا مقارنة بالمتحورات السابقة.

وتظهر البيانات القادمة من جنوب أفريقيا بأن المتحور أوميكرون سجل معدلات منخفضة من إدخال المصابين إلى المستشفيات وكذلك معدلات الوفاة.

وتوضح بلومبرج أنه على الرغم من تطعيم أكثر من ربع سكان جنوب أفريقيا ووصول معدلات الإصابة بالفيروس في السابق مابين 70% إلى 80%، فإن هناك مخاوف من أن هذا الأمر قد يخفي الخطر الذي يشكله المتحور.

وركزت الدراسة، التي نشرت هذا الأسبوع ولم تتم مراجعتها بعد مقارنة بنظيراتها، على المستشفيات الحكومية في مقاطعة ويسترن كيب.

وتوصلت الدراسة إلى أن 8% من الأشخاص فقط قد دخلوا المستشفى أو توفوا في غضون 14 يوما من تشخيص إصابتهم بمتحور أوميكرون، مقارنة بنسبة 5ر16% خلال الموجات الثلاث السابقة.