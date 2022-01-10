أكثر الكلمات إنتشاراً

وائل الإبراشي الطقس أوميكرون فيروس كورونا أخبار BBC سد النهضة إثيوبيا

كورونا في السعودية: تسجيل قفزة قياسية في الإصابات اليومية

11:30 ص الإثنين 10 يناير 2022
كورونا في السعودية: تسجيل قفزة قياسية في الإصابات اليومية

علم السعودية

وكالات:

سجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث بلغت 4.778 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 583531 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 893 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 547507 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8895 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 154 حالة في المملكة.

السعودية فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
912

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

392857

إجمالي الإصابات

21964

إجمالي الوفيات

327144

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| انطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم 2022

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا