البحرية الإسرائيلية تطلق نيرانها للمرة الثانية اليوم تجاه مراكب صيادين قبالة غزة

11:27 م السبت 01 يناير 2022
البحرية الإسرائيلية تطلق نيرانها للمرة الثانية اليوم تجاه مراكب صيادين قبالة غزة

قوات البحرية الإسرائيلية

رام الله - (أ ش أ):

أطلقت زوارق البحرية الإسرائيلية المتمركزة في بحر غزة، مساء اليوم /السبت/، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيد في بحر الشيخ عجلين في مدينة غزة.

وكانت زوارق إسرائيلية أطلقت صباح اليوم نيرانها تجاه مراكب الصيادين في غزة، إضافة لإطلاق النار تجاه أراض زراعية، شرق بلدة القرارة، في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أن الجيش الاسرائيلي، أعلن صباح اليوم سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس في البحر المتوسط، قبالة تل أبيب.

وأضاف الجيش الاسرائيلي - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) - أن الصاروحين سقطا في تل أبيب، ولم تطلق صفارات الإنذار، ولم تنطلق صواريخ اعتراضية للتصدي إليهما.

يأتي سقوط هذين الصاروخين، بعد أن أصدر الجيش الاسرائيلي - الليلة الماضية - تقييمًا متفائلًا بشكل غير عادي بشأن الوضع الأمني في إسرائيل للعام الجديد، حيث توقع التقييم - الذي نشرته صحيفة (يديعوت آحرونوت) - عدم شن أي هجمات في العام الجديد.

هذا المحتوى من

Asha
قوات البحرية الإسرائيلية غزة فلسطين إسرائيل

الخبر التالى:

"إعادة تأهيل الأسد ونهاية الإخوان".. أحداث كبرى قد يشهدها العالم في 2022

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الأحد | صقيع وأمطار.. الحرارة أقل من 10 في هذه المنطقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا