الصين تعتزم إعادة تدوير 7 ملايين طن من الألومنيوم الخردة بحلول 2025

بكين - (د ب أ):

قالت مؤسسة هاربور إنتيليجانس الدولية المتخصصة في متابعة سوق الألومنيوم العالمية إن الصين ستتوسع في الاعتماد على خردة الألومنيوم كجزء من الجهود الرامية إلى جعل صناعة الألومنيوم أقل تلويثا للبيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورج فازكويز المدير الإداري لمؤسسة هاربور القول إن "الخردة ذهب أخضر"، مضيفا أن الصين تعتزم استخدام حوالي 7 ملايين طن من خردة الألومنيوم بحلول 2025.

كما تعتزم الصين تحويل مصاهر الألومنيوم من الاعتماد على طاقة الفحم إلى الطاقة الكهرومائية.

في الوقت نفسه، تتوقع هاربور انخفاض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن صناعة الألومنيوم في الصين بمقدار النصف مع نهاية العقد الحالي.