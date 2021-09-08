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المغرب: 36% نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية قبل إغلاق صناديق الاقتراع

08:12 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
المغرب: 36% نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية قبل إغلاق صناديق الاقتراع

المغرب

المغرب - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجهوية والجماعية والتشريعية، اليوم الأربعاء، بلغت 36% حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك قبيل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، تتواصل في ظروف عادية في كافة أنحاء المغرب.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 12% في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

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