وزير الخارجية الصيني: أفغانستان في "مفترق طرق التاريخ"

بكين - (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال اجتماع مع نظرائه من الدول المجاورة لأفغانستان أن الدولة الأسيوية تقف في مفترق طرق التاريخ، مضيفا أن البلد يواجه الكثير من الغموض في المستقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء ، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الصينية ، أن وانج قال إن طالبان بحاجة للوفاء بالوعود لكسب الاعتراف الدولي.

وأضاف أن الدول المجاورة يجب أن تعمق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات.

ودعا وانج إلى مزيد من التواصل والتنسيق وبذلك يمكن القيام بدور إيجابي في تطور الوضع.