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الخارجية السودانية تعلن استدعاء سفير إثيوبيا

10:57 ص الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الخارجية السودانية تعلن استدعاء سفير إثيوبيا

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنها استدعت السفير الإثيوبي في السودان لإبلاغه بعثور السلطات السودانية على جثث حملها نهر ستيت بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء السودان (سونا) اليوم الأربعاء عن الوزارة القول إنه تم في الثلاثين من أغسطس الماضي استدعاء سفير جمهورية إثيوبيا لدى الخرطوم على خلفية عثور السلطات السودانية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 8 أغسطس على عدد 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا.

وقالت الوزارة، في البيان، إنه تم إبلاغ السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية التيجراي، وتم تحديد هواياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو.

وقد طلبت وزارة الخارجية من السفير الإثيوبي نقل ذلك لسلطات بلاده.

جدير بالذكر أن السودان يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين الذين تزايد توافدهم في الآونة الأخيرة.

وزارة الخارجية السودانية الخرطوم السودان سفير إثيوبيا إثيوبيا

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