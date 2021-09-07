نقل عدوى خطرة.. عقوبة قاسية لشاب خرق "قواعد كورونا" في فيتنام

هانوي- أ ش أ:

قضت محكمة فيتنامية بسجن شخص لمدة خمسة أعوام عقب إدانته بخرق قواعد الحجر الصحي الصارمة ونشر فيروس كورونا لأشخاص آخرين.

وأدين لي فان تري (28 عاما) "لنقله أمراضا معدية خطرة إلى أشخاص آخرين" بعد ذهابه في يوليو إلى مسقط رأسه في كا ماو (الجنوب) من مدينة هو تشي منه في أوج الأزمة الوبائية، وفق ما جاء في قرار عُمّم على الموقع الإلكتروني لمحكمة محلية.

واتهم الرجل بعدم الالتزام بالحجر الإلزامي في المنزل لمدة 21 يوما عند وصوله إلى كا ماو، وهي منطقة سلمت نسبيا من شرّ الوباء، علما أنه قد شخصت إصابته بكوفيد-19 في 7 يوليو الفائت.

وأفادت وسائل إعلام حكومية أن ثمانية أشخاص التقطوا العدوى بسببه، وتوفي أحدهم بعد شهر من العلاج، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".