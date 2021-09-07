كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى 221 مليونا والوفيات تتجاوز 4 ملايين
واشنطن- أ ش أ:
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 221 مليونا و110 آلاف و346 حالة.
وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و575 ألفا و46 حالة، حسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، الثلاثاء.
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