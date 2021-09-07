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كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى 221 مليونا والوفيات تتجاوز 4 ملايين

11:08 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى 221 مليونا والوفيات تتجاوز 4 ملايين

فيروس كورونا

واشنطن- أ ش أ:

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 221 مليونا و110 آلاف و346 حالة.

وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و575 ألفا و46 حالة، حسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، الثلاثاء.

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فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وفيات كورونا

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