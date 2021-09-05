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الجيش اللبناني يتسلم مساعدات طبية مقدمة من المملكة الأردنية

05:47 م الأحد 05 سبتمبر 2021
الجيش اللبناني يتسلم مساعدات طبية مقدمة من المملكة الأردنية

مطار رفيق الحريري الدولي

بيروت - (أ ش أ):

تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي حوالي 5.5 طن من المواد الطبية المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) أن ذلك جاء بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون.

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مطار رفيق الحريري الدولي بيروت الجيش اللبناني الأردن جوزاف عون

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