الجيش اللبناني يتسلم مساعدات طبية مقدمة من المملكة الأردنية

بيروت - (أ ش أ):

تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي حوالي 5.5 طن من المواد الطبية المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) أن ذلك جاء بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون.