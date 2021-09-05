السودان يستنكر اتهام إثيوبيا للخرطوم بالتورط في محاولة هجوم على سد النهضة

الخرطوم- (بي بي سي):

أدانت وزارة الخارجية السودانية تصريحات صادرة عن الجيش الإثيوبي تتحدث عن تسلل مجموعات إثيوبية عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل ويثير قلق سوداني ومصري.

وكان الجيش الإثيوبي قد اتهم السودان بمساعدة مجموعات متحالفة مع جبهة تيجراي من أجل توجيه ضربة إلى سد النهضة عبر المرور بالأراضي السودانية.

إلا أن وزارة الخارجية السودانية وصفت في بيان "المزاعم الإثيوبية بالمضللة والكاذبة، وأنها للاستهلاك السياسي" على حد وصف البيان.

وطالبت الخرطوم أديس ابابا بالكف عما سمته بالعدوانية التي درجت عليها، مشيرة إلى أنها تسيطر على أراضيها كافة ولن تسمح باستخدامها من أي جهة لغزو أرض الغير.