"جبهة المقاومة" في بنجشير تعلن قتل 600 عنصر من طالبان وأسر ألف

كابول - (أ ش أ):

قالت جبهة المقاومة الوطنية في بنجشير الأفغانية، اليوم السبت، إنها قتلت نحو 600 من عناصر حركة طالبان في مناطق متفرقة من الإقليم، اليوم، وأسرت أكثر من ألف مقاتل آخر.

وكتب المتحدث باسم الجبهة، فهيم دشتي، عبر صفحته على منصة "تويتر"، "قُتل حوالي 600 إرهابي من طالبان في مناطق متفرقة من بنجشير منذ الصباح.. أكثر من ألف مقاتل من طالبان أُسروا أو سلّموا أنفسهم"، وجرى الاستيلاء على عتادهم"، مضيفا أن "طالبان تواجه مشاكل في تلقي الإمدادات من الأقاليم الأفغانية الأخرى".

وتعد منطقة وادي بنجشير، شمال شرق كابول، المنطقة الوحيدة التي لم تستطع طالبان السيطرة عليها منذ استحواذها على السلطة في أفغانستان، حيث تمثل معقل جبهة المقاومة الوطنية المناوئة لحكم طالبان، والتي يقودها أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، قائد الجبهة الشمالية التي أزاحت طالبان من الحكم بمساعدة الولايات المتحدة عام 2001، وأمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، بعد هروب الرئيس أشرف غني، الشهر الماضي.