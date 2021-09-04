حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث" ترسو في اليابان ضمن مناورات مشتركة

طوكيو - (أ ش أ):

أجرت حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث" أول توقف لها في اليابان، اليوم السبت، بهدف إبراز التعاون الدفاعي بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، المنطقة التي يزداد فيها حزم الجيش الصيني على نحو متزايد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن حاملة الطائرات البريطانية تشارك في مناورات مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة وهولندا وكندا، لافتة إلى أن حاملة الطائرات حطت في القاعدة البحرية الأمريكية بميناء يوكوسوكا جنوب غرب طوكيو، ومن المقرر أن تبحر الخميس المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن المناورات العسكرية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة تحت مبادرة طوكيو وواشنطن سعيا إلى "منطقة إندو-باسيفيك مفتوحة وحرة"، والتي تعتبر موجهة لمجابهة بكين التي تخوض نزاعات إقليمية في الشرق وبحر الصين الجنوبي مع الدول المجاورة لها.