إيران تستكر العقوبات الأمريكية الجديدة: سيناريو هوليوودي

وكالات:

استنكرت إيران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أمس على 4 إيرانيين بسبب مخطط لخطف صحفية أمريكية من أصل إيراني، واصفة الأمر بـ"السيناريو الهوليوودي"، الذي يعكس "إدمان" واشنطن للعقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة عبر تويتر، السبت، إن "الداعمين للحظر والمنتفعين به في أمريكا وجدوا أن جعبتهم باتت فارغة مقابل المقاومة القصوى للشعب الإيراني، وجاءوا هذه المرة باستخدام سيناريوهات هوليوودية في محاولة لتفعيل سياسة الحظر".

ورأى أن "على واشنطن إدراك أنه ما من خيار أمامها سوى التخلي عن إدمانها للعقوبات والتحلي بالسلوك المحترم تجاه طهران".

كانت الخزانة الأمريكية فرصت أمس الجمعة عقوبات على 4 إيرانيين قالت إنهم عملاء للمخابرات، ومسؤولون عن المخطط الفاشل.

وأوضحت أن من فُرضت عليهم العقوبات هم مسؤول المخابرات البارز في إيران علي رضا شاه فاروقي فرحاني، وعملاء المخابرات محمود خزين وكيا صديقي وأوميد نوري.

وجمدت العقوبات الأمريكي جميع ممتلكات الأربعة في الولايات المتحدة أو تحت الولاية الأمريكية، كما حظرت أي تحويلات بينهم وبين مواطنين أمريكيين.

كما يمكن لغير الأمريكيين الذين يجرون تحويلات معينة مع الأربعة أن يخضعوا أيضا للعقوبات.

ورحبت بالقرار الأمريكي، الناشطة المعنية بمخطط الخطف الفاشل هذا، مسيح علي نجاد بالعقوبات، داعية إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف التفاوض مع السلطات الإيرانية حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون الإيرانية، وبينهم عدد من مزدوجي الجنسية.

وتتهم عدة منظمات دولية وحقوقية السلطات الإيرانية بخطف وملاحقة معارضيها في الخارج بغية تكميم أفواههم، حتى إن بعض القضايا بلغت حد تفجير اجتماعات للمعارضة، كما حصل في قضية الدبلوماسي الإيراني الموقوف في بلجيكا " أسد الله أسدي" (48 عاماً).

كانت محكمة بلجيكية اتهمت الدبلوماسي المذكور بالوقوف وراء مخطط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018، حاكمة عليه بالسجن 20 عاما.