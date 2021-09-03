بلينكن: نواجه تحديات لوجستية لإخراج الأمريكيين المتبقين في أفغانستان

وكالات:

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تواجه تحديات لوجستية لإخراج الأمريكيين المتبقين في أفغانستان.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن "الإدارة الأمريكية على تواصل منتظم مع الرعايا الأمريكيين في أفغانستان ممن يريدون المغادرة".

وكانت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، أكدت اليوم الجمعة، أن بلادها تشجع الأطراف في أفغانستان على الحوار.

وشددت جريفيث، في مقابلة خاصة مع قناة (العربية)، على دعم تشكيل حكومة أفغانية، تشمل جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات على أساس تصرفات حركة (طالبان).

وقالت "إن الولايات المتحدة تحث (طالبان) على الوفاء بوعودها، بشأن وجود حكومة تمثل النسيج الأفغاني وحماية حقوق الأفغان بما في ذلك المرأة والأقليات".

وبشأن الرؤية الأمريكية لحكومة شاملة في أفغانستان، أوضحت أن ذلك يعود للشعب الأفغاني، لافتة إلى أنه من ضروري المشاركة الفعالة من قبل جميع الأفغان، للتوصل إلى حكومة تمثل الجميع.

وأضافت أن عدم الاستقرار ليس من مصلحة أحد، مشيرة إلى أنه من الضروري الاستعجال في تشكيل حكومة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الأفغاني على مستوى سياسي واقتصادي.

وحول موقف بعض الدول من عدم الاعتراف بـ (طالبان)، باعتبارها حركة إرهابية، قالت "إن العبرة بالأفعال وليس بالأقوال"، موضحة أنه إذا أرادت طالبان الحصول على الاعتراف والمساعدات الإنسانية فيجب أن تعمل للحصول على ذلك.