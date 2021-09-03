واشنطن تفرض عقوبات على 4 إيرانيين لهم صلة بالمخابرات الإيرانية

وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين على صلة بالاستخبارات الإيرانية.

وشملت قائمة العقوبات، علي رضا فرحاني ومحمود خزين وعميد نوري وكيا صادقي.

وكانت الخزانة الأمريكية، أعلنت في يونيو الماضي، فرض عقوبات على أعضاء "شبكة تهريب" تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة "أنصار الله" اليمنية.