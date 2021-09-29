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المجر والتشيك ترفضان آلية توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي

10:00 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
المجر والتشيك ترفضان آلية توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

براغ - (د ب أ)

استقبل رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش نظيره المجري فيكتور أوربان حيث يقوم بزيارة لبلاده اليوم الأربعاء، فيما تستعد جمهورية التشيك لإجراء الانتخابات في أوائل الشهر المقبل.

وأعرب الزعيمان عن معارضتهما لسياسات الهجرة والمناخ التي أقرتها المفوضية الأوروبية. وقال بابيش في بلدة أوستي ناد لابم شمالي البلاد "مستقبل أوروبا هو أطفالنا وعائلاتنا".

كما رفض الزعيمان آلية توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، كما تطالب بتغييرها العديد من الدول الأوروبية لضمان تقاسم أعداد اللاجئين بشكل عادل بين جميع الدول الأعضاء.

وتحدث بابيش أيضا عن فوائد حدود المجر مع صربيا التي تخضع لمراقبة صارمة. وقال: "لولا هذا السياج، كان سيمر أقصر طريق للحصول على المزايا الاجتماعية في ألمانيا عبر جمهورية التشيك".

وأوضح بابيش أن أوروبا لم تكن تكافح بفعالية كافية مهربي البشر، الذين وصفهم بأنهم ينتظرون العملاء في "سيارات ألمانية ونمساوية".

ومن ناحيته، حذر أوربان بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان من أن ملايين الأشخاص قد يفرون من الحركة المتشددة.

وقال أوربان، فيما يتعلق بسياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي: "سندفع جميعا المزيد. علينا منع ذلك". وأضاف أنه يتفق مع بابيش وأن الاثنين "سيغيران نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بأي ثمن".

فيكتور أوربان المجر التشيك توزيع اللاجئين الاتحاد الاوروبي أندريه بابيش

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