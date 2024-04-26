ألمانيا وفرنسا تتفقان على إنشاء نظام قتال بري مشترك

باريس- (د ب أ)

توصلت ألمانيا وفرنسا إلى اتفاق أساسي بشأن تأسيس مشترك لنظام قتالي بري متطور.

ووقع وزيرا الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس والفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الجمعة في باريس مذكرة تفاهم بشأن المشروع الذي سيسفر عن دبابة قتال للمستقبل، حسبما أعلن الوزيران.

وبحسب البيانات، تم الاتفاق أيضا على توزيع المهام في المشروع الكبير الذي تبلغ قيمته المليارات على ثمانية ركائز، تضطلع كل من ألمانيا وفرنسا بدور ريادي في ركيزتين منها، ومن المقرر تنسيق الركائز الأربع الأخرى على نحو مشترك.

ويهدف المشروع إلى ربط دبابات قتالية عبر شبكة بيانات بأسلحة دعم مثل المسيرات وغيرها من الأنظمة غير المأهولة، وبالتالي تحقيق قفزة في التكنولوجيا العسكرية.

ونظام الأسلحة المعروف باسم "نظام القتال الأرضي الرئيسي" (MGCS)، والذي سيكون لألمانيا دور قيادي فيه، هو النظير لما يعرف باسم "نظام القتال الجوي للمستقبل" (FCAS)، الذي تقوده فرنسا.

وأدت صراعات التوزيع الصناعي إلى تأخيرات وتوترات بين برلين وباريس.

في مايو 2021، بعد صراع على السياسة الصناعية، توصلت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بالفعل إلى "اتفاق أساسي" بشأن نظام القتال الجوي (FCAS) الذي يُقدر مليارات اليورو.