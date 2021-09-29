فرنسا تتشاور مع الاتحاد الأوروبي للرد على رفض لندن منح تصاريح الصيد

باريس - (د ب أ)

تجري فرنسا مشاورات مع شركائها في الاتحاد الأوروبي قبل الانتقام من المملكة المتحدة بعد اتهام بريطانيا بخرق التزاماتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ومنعها سفن الصيد الفرنسية من دخول مياهها الإقليمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فرنسا حذرت من انتهاك المملكة المتحدة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن منعت عدة قوارب صيد صغيرة تابعة للاتحاد الأوروبي من دخول مياهها الإقليمية، مما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين بشأن نقطة خلقت انقسامات مريرة مع فرنسا، عندما كانت بريطانيا تتفاوض بشأن خروجها من التكتل.

وقالت وزيرة شؤون البحار الفرنسية أنيك جيراردين في بيان عقب اجتماع مع ممثلي الصيادين اليوم الأربعاء "أريد عودة التراخيص. هذه الضربة الجديدة من المملكة المتحدة تظهر سوء نواياهم في الامتثال لإلتزاماتهم".

وتقول فرنسا إن رفض رخصة الصيد في المملكة المتحدة يخرق صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع،حيث منحت المملكة المتحدة 12 طلبا فقط من أصل 47 طلب ترخيص من سفن صغيرة للصيد في المياه البريطانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم منح القوارب الأخرى التراخيص لأن القائمين عليها لم يبرزوا أدلة كافية على دخولها للصيد في المياه في الماضي.

وكانت فرنسا قد هددت في السابق بمنع اللوائح التي من شأنها أن تسمح للشركات المالية البريطانية بممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي إذا لم تحترم الدولة التزاماتها بشأن حقوق الصيد.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت بريطانيا وفرنسا سفنًا حربية في جزيرة جيرسي خلال احتجاجات على تقليص قدرة القوارب الفرنسية على الصيد في البحار البريطانية.

وقال الوزيرالفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بيون ، إن إجراءات الرد ستُحدد في الأيام المقبلة "على المستويين الوطني والأوروبي".

وقالت جيراردين إن الحكومة الفرنسية قدمت بيانات توثق الوجود طويل الأمد للقوارب الفرنسية لنظرائهم في المملكة المتحدة منذ شهور.

وأضافت: "لقد قدمنا ​​جميع المعلومات اللازمة ، ونقلنا جميع البيانات المطلوبة. أنا أدعو لتضامن أوروبي الآن".