رئيسي : إيران ودول أفريقيا عازمتان على تعزیز العلاقات

طهران- (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، أن بلاده ودول أفريقيا عازمتان على تعزیز العلاقات.

وقال رئيسي أمام الملتقى الدولي الثاني بين إيران وأفريقيا في طهران: "إيران ودول إفريقيا عازمتان على تطوير العلاقات الثنائية"، معتبرا الملتقى خطوة أولى ترمز إلى هذه الإرادة لدى الجانبین، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغم تهديدات وفرض الحظر عليها، حققت تقدما جيدا ويمكننا أن نعتبرها دولة متقدمة تتمتع بتكنولوجيا".

وأوضح أن نظرة إيران إلى أفريقيا "تختلف على نظرة الدول الغربية لها"، لافتا إلى أن "الإمام الراحل آية الله روح الله الخميني كان أكد على التعاون مع إفريقيا كما إن سماحة قائد الثورة الإسلامية يؤكد ذلك".

وأضاف: "الغرب يريد أفريقيا لنفسه، ولكن إيران تريد أفريقيا للأفارقة، ونظرتها تجاه أفريقيا تحظى بأهمية".

وتابع: "تاريخ إفريقيا يشير إلى إن كثيرا من الدول الغربية نهبت ثرواتها".

يشار إلى أن رئيسي قام بزيارة كينيا وأوغندا وزيمبابوي في يوليو الماضي في إطار مساعي توطيد العلاقات مع القارة الإفريقية.





