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BBC

جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج بسبب احتجاجات مناهضة لإسرائيل

11:39 ص الجمعة 26 أبريل 2024

جامعة جنوب كاليفورنيا

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ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا، حفل التخرج الرئيسي هذا العام بسبب احتجاجات طلابية مناهضة لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت الجامعة، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنها لن تتمكن من استضافة حفل التخرج الرئيسي الذي عادة ما يدعو 65 ألفا من الطلاب وأسرهم وأصدقائهم إلى الحرم الجامعي جميعا مرة واحدة.

جدير بالذكر أن الحرب على غزة تسببت في توترات داخل حرم الجامعات الأمريكية وألهمت موجة من الطلاب لإقامة مخيمات احتجاج في الجامعات على مستوى البلاد في الأيام الماضية.

وكانت الشرطة الأمريكية قد اعتقلت مئات المتظاهرين منهم 93 شخصا من جامعة جنوب كاليفورنيا.

وعبرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقالات باعتبارها قضية تتعلق بحرية التعبير، وفي المقابل، رد مسؤولو الجامعة بأن هذه الاحتجاجات غير مصرح بها.

هذا المحتوى من

Asha
جامعة جنوب كاليفورنيا احتجاجات مناهضة لإسرائيل الشرطة الأمريكية الجامعات الأمريكية
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