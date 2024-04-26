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مشاورات روسية إيرانية بشأن الوضع في الشرق الأوسط

12:17 م الجمعة 26 أبريل 2024

ميخائيل بوجدانوف

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أ ش أ
بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مع نظيره الإيراني علي باقري كني، الوضع في الشرق الأوسط، معربا عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في المنطقة على خلفية الأزمات الإقليمية.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن اجتماع بوجدانوف وباقري، عقد على هامش المشاورات بين نواب وزراء الخارجية، الممثلين الخاصين لدول "بريكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد أولى الجانبان (الروسي والإيراني) -أثناء الاجتماع - اهتماما خاصا بالوضع في الشرق الأوسط.

وأضافت أن بوجدانوف أعرب عن قلقه البالغ بشأن التصعيد الخطير في المنطقة على خلفية الأزمات العديدة، وفي المقام الأول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح بيان الخارجية الروسية أنه خلال المباحثات جرى التأكيد على أهمية حل المشكلات القائمة من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية بمساعدة بناءة من جهات دولية فاعلة.

هذا المحتوى من

Asha
ميخائيل بوجدانوف وزير الخارجية الروسي إيران
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