نيوزيلندا تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا

ولينجتون - أ ش أ:

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 4 آلاف و248 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 3 آلاف و965 حالة منذ بداية الجائحة، كما أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 256 حالة.