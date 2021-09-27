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بريطانيا تستدعى قوات الجيش للمساعدت في حل أزمة الوقود

08:17 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بريطانيا تستدعى قوات الجيش للمساعدت في حل أزمة الوقود

أزمة الوقود في بريطانيا

لندن - (د ب أ)

تمتلك الحكومة البريطانية أربع أدوات رئيسية لمساعدتها في حل أزمة توصيل الوقود التي تركت محطات الوقود جافة وأجبرت سائقي المركبات على الانتظار ساعات لتزويدها بالوقود. ومن بين جميع الخيارات، يبدو أن إشراك الجيش يقدم الحل الأسرع، حسبما كتب جوليان لي، خبير النفط في وكالة بلومبرج.

ولا تكمن المشكلة في نقص الوقود ولكن في عدم القدرة على توصيله إلى المكان الذي هو مطلوب فيه لتلبية الطلب. وأصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة بسبب الإقبال على الشراء المشوب بالذعر والذي حدث بعد فترة وجيزة من معرفة الجمهور بأزمة التوصيل.

ونشرت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ملخصًا لأدوات الاستجابة المتاحة في خطة الطوارئ الوطنية للوقود، تشمل خمسة تدابير للحفاظ على إمدادات الوقود، ويبدو أن أربعة منها فقط تنطبق على الوضع الحالي.

ويأتي في مقدمة هذه التدابير تطبيق بروتوكول صناعة النفط وتقديم إعفاءات مؤقتة لصناعة توزيع الوقود من قانون المنافسة لعام 1998، في حين أن الإجراء الثاني هو تقليل ساعات عمل السائقين والثالث هو استخدام أسطول ناقلات الوقود الاحتياطية والإجراء الرابع الذي يمكن اللجوء إليه هو الاستعانة بسائقي الجيش.

أزمة الوقود في بريطانيا الحكومة البريطانية محطات الوقود

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