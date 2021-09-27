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بعد احتدام أزمة الوقود.. بريطانيا تدرس اللجوء إلى الجيش

07:46 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بعد احتدام أزمة الوقود.. بريطانيا تدرس اللجوء إلى الجيش

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

يدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللجوء إلى الجيش لعلاج أزمة النقص الحاد في إمدادات الوقود، حيث اضطرت العديد من محطات الوقود في بريطانيا إلى وقف البيع بسبب عمليات الشراء المحموم من جانب أصحاب السيارات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة البريطانية استجابت لضغوط قطاع الصناعة وأصدرت 5000 تأشيرة قصيرة الأجل لسائقي الشاحنات، ولكن قادة قطاع الأعمال والنقابات العمالية يرون أن هذه الخطوة غير كافية. وقد نفدت كميات الوقود في العديد من المناطق ببريطانيا وهو ما يهدد قدرة العاملين في قطاعات رئيسية على الوصول إلى أعمالهم.

في الوقت نفسه فإن أزمة نقص إمدادات الوقود المستمرة ستؤثر سلبا على التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وستزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد المتعثرة بالفعل.

وكانت بعض محطات الوقود قد وضعت حد أقصى لمبيعاتها من الوقود بما يعادل 30 جنيه إسترليني (41 دولار) للسيارة. كما علقت الحكومة الالتزام بقواعد المنافسة في القطاع بما يتيح للشركات العاملة في مجال بيع الوقود تبادل البيانات حول الأوضاع في السوق.

بوريس جونسون بريطانيا لندن الوقود

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