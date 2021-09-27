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كوريا الجنوبية: 2383 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

07:45 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
كوريا الجنوبية: 2383 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أرشيفية

سول- (د ب أ):

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 2383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 303آلاف و 553 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2456.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح على أكثر بقليل من09ر38 مليون شخص، أو نحو2ر74 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 23ر23 مليون شخص، أو 3ر45 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

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