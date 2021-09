طالبان توبّخ مسلحيها في كابول: توقفوا عن التنزه وصور "السيلفي"

كتبت- رنا أسامة:

وبّخت حركة طالبان مُسلحيها، لاستغلالهم كابول التي أحكموا قبضتهم عليها الشهر الفائت، في التنزّه والتقاط صور "السيلفي"، وذلك بعد انهيار حكومة الرئيس الأفغانس أشرف غني في 15 أغسطس الفائت.

ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن آلاف من مُسلحي الحركة الشُبان يتنزهون ويزورون أماكن ترفيهية ومعالم في العاصمة الأفغانية كابول، حاملين أسلحتهم، عندما لا يكونون في الخدمة، فيما جاء مُسلحون من طالبان من أماكن أخرى في البلاد، لإجراء رحلات سياحية في كابول.

وأبرز مناطق الجذب الحضرية لمُسلحي طالبان، بحسب "وول ستريت جورنال"، بحيرة قرغة، بقواربها على شكل بجعة، وحديقة الحيوانات في كابول، وحيّ وزير أكبر خان، حيث يتنزه الزوار على تلّ عشبي مطلّ على المدينة.

وقال شفيع الله مسعود (24 عامًا) من محافظة وردك، خلال زيارة لمركز "سيتي بارك" الترفيهي مع مسلحين آخرين من طالبان: "أنا سعيد لأن الناس يستمتعون بحياة هادئة هنا الآن".

بيد وزير الدفاع في حكومة الحركة، مولوي محمد يعقوب، نجل الملا عمر، مؤسّس "طالبان"، انتقد ذهاب مُسلحي الحركة لمشاهدة معالم المدينة، أو تسكّعهم في مجموعات ضخمة، أو قيامهم برحلات بلا هدف محدد، إلى اسواق ومطار كابول، أو استكشافهم مبانٍ حكومية.

وقال يعقوب في رسالة صوتية، مخاطبًا مسلحي طالبان: "التزموا بالمهمات التي كُلّفتم بها. أنتم تقوّضون مكانتنا التي أوجدتها دماء (شهدائنا)"، وفق الصحيفة.

وتمثلت إحدى التعليمات الرئيسة، في الكف عن التقاط الكثير من صور "السيلفي"؛ إذ أبدى مولوي يعقوب انزعاجًا خاصًا من إقدام مسلحي الحركة على سحب هواتفهم لالتقاط صور مع قياديّيها كلما صادفوهم، محذرًا من أن هذه الصور تعرّض الأمن للخطر، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كشف مواقع قياديّي "طالبان" ونشاطاتهم.

كما أمر يعقوب المسلحين بتحسين سلوكهم ومظهرهم، وجعل لحاهم وشعرهم وملابسهم متوافقة مع القواعد الإسلامية.

وشوهد هؤلاء بشعر يصل إلى الكتفين، مرتدين ملابس أنيقة ونظارات شمسية، إضافة إلى أحذية رياضية بيضاء، بشكل متكرر في كل أنحاء كابول، كما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وشكا يعقوب أيضًا من قيادة مسلحي طالبان سياراتهم بسرعة كبيرة وعدم التزامهم بقواعد السير، واصفًا الأمر بأنه "سلوك أمراء حرب وأفراد عصابات النظام العميل"، مُتابعًا: "إذا واصلنا التصرّف على هذا النحو، لا سمح الله، فسنخسر نظامنا الإسلامي".

في الوقت نفسه، لفتت "وول ستريت جورنال" إلى استياء كثيرين في العاصمة، التي يقطنها 6 ملايين شخص، من طالبان نتيجة تقليصها حريات اجتماعية كانت بديهية في العقدين الماضيين، مثل تعليم المرأة ودخولها سوق العمل.

كما أن اللغة المشتركة في المدينة هي "الداري"، وهي لهجة أفغانية مشتقة من الفارسية، وكثيرون من السكان لا يتمكنون من التواصل في نقاط التفتيش مع مسلحي طالبان، الذين يتحدثون غالباً لغة الباشتو فقط، وهي اللغة الرئيسة في معقل الحركة بجنوب أفغانستان وشرقها.

