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"الأمم المتحدة" تستبعد أن تمثل طالبان أفغانستان في اجتماعات الجمعية العامة

08:35 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
"الأمم المتحدة" تستبعد أن تمثل طالبان أفغانستان في اجتماعات الجمعية العامة

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
استبعد متحدث باسم الأمم المتحدة أن تمثل حركة طالبان أفغانستان في الاجتماعات الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من أن الحركة طلبت إلقاء كلمة البلاد في الاجتماعات.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن الممثل المسجل رسميا للتحدث باسم البلاد يوم الاثنين هو مبعوث الحكومة الأفغانية السابقة غلام إسحق زاي.

وفي خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقدمت طالبان بطلب لتمثيل البلاد رسميا على منصة الأمم المتحدة، بإلقاء الكلمة في المناقشات العامة الجارية وكذلك بترشيح مبعوث من الحركة يحل محل إسحق زاي.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الخاص بتمثيل أفغانستان يعود الآن إلى لجنة أوراق الاعتماد بالمنظمة. وحتى الآن، لا يوجد اجتماع مجدول للجنة، ولذلك لا يزال السفير الأفغاني الحالي في منصبه.

وتضم اللجنة تسع دول أعضاء في الأمم المتحدة هي الولايات المتحدة وروسيا والصين والسويد وناميبيا وجزر الباهاما وبوتان وسيراليون وتشيلي.

الأمم المتحدة أفغانستان حركة طالبان

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