لافروف: روسيا ستشجع طالبان على التصرف بطريقة حضارية

موسكو - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت، إن موسكو ستواصل حث حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان، على التصرف بطريقة حضارية.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي عقب زيارته لنيويورك لحضور الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة - "سنشجع أولئك الذين تولوا السلطة الآن في كابول بعد انسحاب الوحدات الأجنبية على التصرف بطريقة حضارية"،وتابع إن روسيا تدعم عزم حركة طالبان مواجهة تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في أفغانستان.

وأضاف لافروف - حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - "الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية وحلف الناتو من أفغانستان تم دون التفكير في تبعاته ولا يزال هناك الكثير من الأسلحة"، وأنه "يجب ضمان عدم استخدام الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان لأغراض غير بناءة"، وأن روسيا لا ترى أهمية لرفع عقوبات مجلس الأمن من على حركة طالبان في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن طالبان لم تقدم طلبا إلى روسيا لتعيين ممثل لها للعمل كسفير في موسكو.