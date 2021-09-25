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كوريا الشمالية تُبدي استعدادها لعقد قمة ثانية مع كوريا الجنوبية

05:49 م السبت 25 سبتمبر 2021
كوريا الشمالية تُبدي استعدادها لعقد قمة ثانية مع كوريا الجنوبية

كيم يو يونج

سول - (أ ش أ):

أعلنت "كيم يو يونج" شقيقة زعيم كوريا الشمالية، اليوم السبت، اعتزام بلادها مناقشة عقد قمة كورية داخلية مع كوريا الجنوبية، إذا أظهرت سول موقفا ينم على "العدل والاحترام المتبادل".

وحثت "كيم يو يونج" - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - كوريا الجنوبية على عدم إظهار "معاييز مزدوجة" من خلال وصف اختبارات الأسلحة في الشمال بأنها استفزاز بينما تُجمّل تعزيزات التسليح الخاصة بها.

وأضافت: "أعتقد فقط عندما يتم الحفاظ على العدل والاحترام المتبادل، يمكن تحقيق تواصل سلس بين الشمال والجنوب".

وتابعت "قضايا مثل الإعلان الهادف والملائم لنهاية الحرب (بين الكوريتين)، وإعادة فتح مكتب الاتصال المشترك، وعقد قمة بين الشمال والجنوب، يمكن حلها في المستقبل القريب عبر النقاش البنّاء".

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كيم يو يونج كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كيم جونغ أون

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