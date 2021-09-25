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شكري يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

04:52 م السبت 25 سبتمبر 2021
شكري يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري، السبت، مع وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد حافظ، استعرض الوزير شكري خلال اللقاء رؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحركها الدوؤب لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا المحتوى من

سامح شكري الولايات المتحدة وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية

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