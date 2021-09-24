مباحثات مصرية- برتغالية على مستوى وزيري الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الجمعة، مع نظيره البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تصريح صحفي- إن اللقاء تناول دفع التعاون بين مصر والبرتغال، في إطار العلاقات الثنائية المتميزه بين البلدين.