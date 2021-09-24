مباحثات مصرية- برتغالية على مستوى وزيري الخارجية
القاهرة - (أ ش أ):
عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة، مع نظيره البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تصريح صحفي- إن اللقاء تناول دفع التعاون بين مصر والبرتغال، في إطار العلاقات الثنائية المتميزه بين البلدين.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان