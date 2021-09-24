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مباحثات مصرية- برتغالية على مستوى وزيري الخارجية

06:29 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
مباحثات مصرية- برتغالية على مستوى وزيري الخارجية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الجمعة، مع نظيره البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تصريح صحفي- إن اللقاء تناول دفع التعاون بين مصر والبرتغال، في إطار العلاقات الثنائية المتميزه بين البلدين.

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سامح شكري وزارة الخارجية المصرية أوجوستو سانتوس سيلفا الأمم المتحدة

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