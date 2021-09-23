الكونجرس الأمريكي يؤيد مشروع قانون يقدم مليار دولار لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

وكالات:

أيد مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، مشروع قانون يقدم مليار دولار لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق في مايو الماضي، على صفقة بيع أسلحة عالية الدقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 735 مليون دولار، على الرغم من تحفظ بعض أعضاء حزبه الديمقراطي في الكونجرس.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الكونجرس أُخطر بالصفقة يوم 5 مايو. وأضافت الصحيفة أن بعض نواب الحزب الديمقراطي الحاكم في الكونجرس بدأوا ينتقدون الصفقة.