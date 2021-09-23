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إثيوبيا تتهم السودان بالتستر على تدريب لاجئي تيجراي داخل أراضيه

12:10 م الخميس 23 سبتمبر 2021
إثيوبيا تتهم السودان بالتستر على تدريب لاجئي تيجراي داخل أراضيه

لاجئون من تيغراي في السودان

الخرطوم- (د ب أ):

اتهم وفد إثيوبي السودان بالتستر على تدريب جهات للاجئين تيجراي داخل أراضيه.

جاء هذا خلال مباحثات رسمية بين مسؤولين محليين من البلدين، عقدت بمدينة المتمة الإثيوبية أمس، وتم فيها التباحث بشأن إعادة فتح معبر حدودي، كان أُغلق قبل 3أشهر تقريبا، بعد العثور على ضابط رفيع برتبة نقيب داخل إثيوبيا وعليه آثار تعذيب.

ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن مصادر وصفها بالموثوقة، إن "الوفد الإثيوبي اتهم الجانب السوداني بالتستر على جهات تقوم بتدريب اللاجئين التيجراي داخل معسكرات".

ويأوي السودان عشرات الآلاف من قومية التيجراي الإثيوبية من الذين فروا من الحرب العنيفة الدائرة في بلادهم.

ونادى الوفد الإثيوبي بضرورة إعادة فتح المعبر الحدودي، والعمل على إطلاق السجناء والمحتجزين بين البلدين.

وشارك في المباحثات الدبلوماسية الشعبية ولجان المقاومة والغرفة التجارية وعدد من تجار البلدين، إضافة إلى القنصل الإثيوبي بولاية القضارف السودانية.

وساءت العلاقات بين البلدين الجارين بعد إعادة الجيش السوداني انتشاره في الحدود الشرقية مستعيدا نحو مليوني فدان من الأراضي الخصبة التي كان يفلحها مزارعون إثيوبيون بدعم من ميليشيات وقوات بلادهم.

لاجئي تيجراي اللاجئين إثيوبيا السودان

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