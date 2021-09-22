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نجاة المساعد الأول لرئيس أوكرانيا من محاولة اغتيال

01:24 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
نجاة المساعد الأول لرئيس أوكرانيا من محاولة اغتيال

المستشار الأول للرئيس الأوكراني

كييف - أ ش أ

أعلنت السلطات الأوكرانية نجاة "سيرجي شيفير" المساعد الأول لرئيس الدولة من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم /الأربعاء/ حيث أطلق مجهولون مسلحون النار على السيارة التي كانت تقله.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/ - إن البحث لا زال جاريا عن المسلحين الذين أطلقوا أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة "شيفير" قرب قرية "ليسنيكي" في مقاطعة "كييف".

وأضافت الوزارة أن سائق سيارة "شيفير" الخاص أصيب في هذا الهجوم وتم نقله إلى المستشفى.

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سيرجي شيفير أوكرانيا رئيس أوكرانيا محاولة اغتيال

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