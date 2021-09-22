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باكستان تسجل أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة

08:41 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
باكستان تسجل أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة

فيروس كورونا

إسلام-(د ب أ):

أعلنت باكستان اليوم الأربعاء تسجيل 2333حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات يومية بالفيروس يتم تسجيلها منذ شهرين.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 230 ألفا و238 حالة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 47حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 27 ألفا و374 حالة.

وقد قامت باكستان حتى الآن بتوزيع ما لا يقل عن 74 مليونا و 837 ألفا و117 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

فيروس كورونا باكستان كوفيد 19

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