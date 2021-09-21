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إعطاء 5.98 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

10:22 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
إعطاء 5.98 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

لقاح كورونا

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المعطاة في أنحاء العالم بلغ 5.98 مليار جرعة.

كان أحدث معدل للتطعيم حوالي 30.4 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في سبعة أيام.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم تقديمها في الولايات المتحدة 386 مليون جرعة بمعدل 774 الفا و627 جرعة يوميًا.

لقاحات كورونا فيروس كورونا الولايات المتحدة

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