الاتحاد الأوروبي يدين محاولة الانقلاب في السودان

بلجيكا - (أ ش أ)

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، محاولة الانقلاب العسكري في السودان، مؤكدا مواصلة دعمه للحكومة الانتقالية.

وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة محاولة الانقلاب التي وقعت اليوم في السودان".

وأضاف "سنواصل دعم الحكومة الانتقالية في السودان في إحلال السلام والازدهار والديمقراطية في البلاد".