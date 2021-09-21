Masrawy logo white

الاتحاد الأوروبي يدين محاولة الانقلاب في السودان

09:13 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يدين محاولة الانقلاب في السودان

الاتحاد الأوروبي

بلجيكا - (أ ش أ)

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، محاولة الانقلاب العسكري في السودان، مؤكدا مواصلة دعمه للحكومة الانتقالية.

وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة محاولة الانقلاب التي وقعت اليوم في السودان".

وأضاف "سنواصل دعم الحكومة الانتقالية في السودان في إحلال السلام والازدهار والديمقراطية في البلاد".

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي الانقلاب في السودان السودان

الخبر التالى:

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بذريعة احتفالات عيد العرش اليهودي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 طلائع الجيش.. السوبر المصري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا