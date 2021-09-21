بايدن: واشنطن ستعود بالكامل للاتفاق النووي في حال تصرفت طهران بالمثل

الولايات المتحدة - (ا ش ا)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، بايدن إنه في أبريل كشف النقاب عن هدف الولايات المتحدة الطموح بشأن الانبعاثات الكربونية، لتقليلها بنسب تتراوح بين 50-52% بحلول 2030.

وفي أبريل الماضي أيضا أعلن أن الولايات المتحدة ستضاعف تمويلها العام الدولي لمساعدة الدول النامية على معالجة أزمة المناخ، مشيرا إلى انه يعلن اليوم أنه سيعمل مع الكونجرس لمضاعفة هذا الرقم مجددا.

وأكد بايدن في كلمته أمام الدورة الـ76 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده تحتفظ بحق الرد بشكل حاسم على الهجمات السيبرانية التي تهدد شعبنا وحلفاؤنا ومصالحنا، لافتا إلى أن بلاده ستسعى من أجل وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية والنمو الاقتصادي لكي يكون لكل دولة الحق والفرصة في التنافس بعدالة.

وشدد الرئيس الأمريكي على وقوفه إلى جانب حلفاء بلاده وأصدقائها وستعارض المحاولات من جانب الدول القوية للهيمنة على الدول الأضعف سواء كان ذلك بتغيير الأراضي بالقوة أو الأكراه الاقتصادي أو المعلومات المضللة.

وجدد تأكيد التزام بلاده تجاه منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أنه يعمل مع مجموعة "5+1" لإنخراط إيران دبلوماسيا في مسعى للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، معلنا استعداد بلاده العودة للامتثال الكامل إذا فعلت إيران الشيء نفسه.

وأوضح بايدن أنه يسعى إلى دبلوماسية مستدامة جادة من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، ويسعى لإحراز تقدم ملموس نحو خطة بها التزامات مادية تزيد من الاستقرار على شبه الجزيرة الكورية، مشددا على ضرورة البقاء حذرين تجاه التهديدات التي يمثلها الإرهاب ضد شعوبنا.

واختتم الرئيس الأمريكي أنه لازال يؤمن بأن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وديمقراطية، مشيرا إلى أننا بعيدين عن هذا الهدف في الوقت الحالي ولكن لا يجب أن نسمح لأنفسنا أن نستسلم.